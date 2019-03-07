Президент Узбекистана принял министра экономического развития РФ

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 7 марта принял сопредседателя узбекско-российской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, министра экономического развития Российской Федерации Максима Орешкина.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи подчеркнуто, что государственный визит в Узбекистан президента России Владимира Путина в октябре прошлого года наполнил сотрудничество новым практическим содержанием.

Министр экономического развития России передал приветствия и наилучшие пожелания Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.

Российской стороной выражена готовность и далее предпринимать необходимые шаги для наращивания объемов и расширения номенклатуры взаимной торговли, реализации совместных перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях.

По итогам 2018 года рост взаимной торговли превысил 20 процентов и достиг почти 6 миллиардов долларов.