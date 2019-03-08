В Ираке задержали одного из главных поставщиков оружия ИГ

CA-NEWS (CA) - Иракская военная разведка объявила о задержании на севере страны одного из главных поставщиков оружия террористической группировке "Исламское государство", причастного в том числе к расправе над 1,7 тысячи иракских военных на авиабазе Спайкер в 2014 году.

"В ходе спецоперации… отряды службы военной разведки оперативного командования провинции Найнава задержали одного из членов руководства ИГ*, курировавшего вопросы безопасности", - сообщается в опубликованном в четверг заявлении управления военной разведки провинции, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Задержанный "считается одним из наиболее опасных террористов, участвовавших в резне на авиабазе Спайкер, а также одним из главных торговцев оружием, снабжавших ИГ", - отмечается в заявлении.

Резня на авиабазе Спайкер близ города Тикрит в провинции Салах-эд-Дин произошла в июне 2014 года после ее захвата террористами ИГ. По разным оценкам, жертвами боевиков стали около 1,7 тысячи кадетов. Их тела нашли в массовых захоронениях после освобождения базы.