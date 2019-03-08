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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ростех будет поставлять в Туркменистан газотурбинные двигатели

CA-NEWS (TM) -  Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) выиграла тендер на поставку в Туркменистан газотурбинных двигателей (ГТД) промышленного назначения, сообщает Neftegaz.ru.

Вместе с ГТД НК-12СТ в республику будет впервые поставлен двигатель НК-14СТ.

Известно, что по сравнению с НК-12СТ, НК-14СТ обладает большей мощностью и более высоким КПД, имеет измененную проточную часть и конструкцию турбин.

Газотурбинные двигатели самарской компании «Кузнецов» (входит в ОДК), будут эксплуатироваться на компрессорных станциях «Туркменгаза».

Отмечается, что компания активно развивает сотрудничество с туркменскими партнерами не только в части поставок готового оборудования, но и в части оказания услуг по капремонту и поставке запчастей.

Издание передает, что сотрудничество ОДК и «Туркменгаза» началось в 2011 году с заключения контракта на поставку ГТД НК-12СТ, которая была завершена в 2013 году.

Кроме того, в 2012-2013 годах были подписаны договоры на поставку автономных электростанций ГТЭС-2,5 электрической мощностью 2,5 МВт.

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