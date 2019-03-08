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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Многие люди, пережившие стихийное бедствие в Японии в 2011 году, все еще жалуются на проблемы со здоровьем

CA-NEWS (CA) -  Результаты опроса, проведенного NHK, свидетельствуют о том, что более 60% людей, переживших сильное землетрясение и цунами в марте 2011 года, все еще страдают от физических и психических расстройств. Многие из них также сказали, что стали меньше общаться с людьми в своих сообществах.

Этот опрос был проведен в декабре и январе накануне 8-ой годовщины стихийного бедствия, которая исполнится в понедельник на следующей неделе.

NHK опросила более 4.400 человек в наиболее пострадавших префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима в северо-восточной части Японии. Среди опрошенных были и те люди, которым пришлось эвакуироваться после ядерной аварии на АЭС "Фукусима дай-ити". Ответы дали 1.608 человек.

Этим людям предложили ответить на вопрос о том, ощущают ли они все еще какие-нибудь физические или психические расстройства после этого стихийного бедствия.

Более 33% дали положительный ответ, а около 31% сказали, что ощущают в определенной степени.

В разделе, в котором респонденты могли дать несколько ответов, свыше 42% пожаловались на бессонницу. Более 42% сказали, что испытывают подавленное состояние.

Свыше 67% респондентов с физическими и психическими расстройствами заявили, что они стали меньше общаться с другими людьми, друзьями и знакомыми после переезда.

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