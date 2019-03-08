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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ООН призывает к оказанию гуманитарной помощи Северной Корее

CA-NEWS (CA) -  ООН заявляет о необходимости оказания срочной гуманитарной помощи в Северной Корее. Как указывает организация, ей необходимо 120 миллионов долларов, чтобы помочь спасению жизней миллионов людей, передает NHK.

В новом докладе говорится, что 11 миллионов жителей Северной Кореи не имеют доступа к достаточному количеству здоровой пищи, чистой воды или базовым услугам.

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик предостерег, что большое число детей страдает от недоедания и может умереть от излечимых болезней.

Он указал, что прошлогоднему гуманитарному плану удалось получить только четверть средств, в которых он нуждался.

Как указал Дюжаррик, обстоятельства в Северной Корее являются сложными и важно отделять гуманитарные нужды от политической динамики.

В докладе говорится, что Северная Корея пострадала от стихийных бедствий и нехватки земель, которые можно использовать для сельского хозяйства.

Автор доклада отметил, что санкции ООН против программ вооружений Пхеньяна не должны затрагивать гуманитарную работу, но они сказываются на ней.

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