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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Огромная сосулька упала на подростка в Павлодаре

CA-NEWS (KZ) -  В Павлодаре полуметровая сосулька упала на подростка, он госпитализирован с сотрясением мозга. Инцидент произошел по улице Короленко.

В подъезд своей пятиэтажки заходил 16-летний подросток. В этот момент с крыши сорвалась сосулька размером около 50 сантиметров и упала подростку на плечо", - сообщил начальник городского отдела ЧС Ринат Валишанов, пишет pavlodarnews.kz.

По его словам, соседка помогла пострадавшему подняться на ноги и зайти в подъезд. Для мальчика вызвали скорую, которая доставила его в детскую областную больницу. Сейчас он находится под наблюдением врачей в отделении травматологии, у него диагностировали сотрясение мозга. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести, ближе к удовлетворительному.

Между тем на совещании в акимате города председателям КСК было дано задание убрать все сосульки и снег с крыш домов.

В срочном порядке необходимо провести очистку ливневых канализаций, крыш от снега, ледяных наростов с карнизов, наледь на прилегающих к домам территориях, закрепленных за вами", - отметил заведующий сектором жилищной инспекции Нурлан Рашитов.

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