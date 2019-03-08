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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане бюджетники будут сажать тутовые деревья, с которых государство намерено собирать коконы шелкопряда

CA-NEWS (TM) -  60 тысяч саженцев тутовника будет высажено в ходе весенней озеленительной кампании в Дашогузском велаяте, сообщил 5 марта «Туркменистан: золотой век».

По данным издания, расширение площадей под шелковицу имеет экономический аспект: в этом году здесь планируется заготовить не менее 485 тонн коконов шелкопряда.

Новые посадки займут 750 гектаров земли. На них будет размещено 300 тысяч деревьев. Пятую часть посадок составят плодовые культуры, в том числе яблоня, абрикос, груша, слива, алыча, черешня, вишня и инжир.

Напомним, что в конце февраля президент Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что во время субботника, который пройдет по всему Туркменистану, будут высажены тутовые деревья вдоль Каркум-реки и вокруг других водохранилищ.

В субботниках в добровольно-принудительном порядке принимают участие работники бюджетных учреждений, студенты, школьники. В случае отказа людям грозят выговорами, увольнениями и отчислениями.

Напомним, что в 2018 году США ввели запрет на импорт туркменского текстиля в связи с тем, что в Туркменистане используется принудительный труд при сборе хлопка. По тем же причинам закупать хлопок и текстильные изделия из Туркменистана отказались ряд крупнейших мировых брендов (IKEA, H&M, Wrangler, Lee, Zara).

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