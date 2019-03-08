Швеция предложила создать международный суд над террористами ИГ

CA-NEWS (CA) - Швеция предлагает на месте в регионе создать международный трибунал, чтобы судить членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ) за военные преступления. Об этом в интервью Шведскому радио в четверг, 7 марта заявил министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг, передает ТАСС.



"Мы видим, как в ЕС у нескольких стран, как и у Швеции, нет планов забирать террористов ИГ, - отметил он. - Если в регионе на месте будет действовать международный трибунал, это облегчит проблему свидетелей, сбор доказательств и проведение допросов".

По поручению правительства Дамберг поднимет этот вопрос на встрече с его коллегами в Брюсселе. Но министр не намерен представлять какую-либо готовую модель, как должен выглядеть подобный трибунал. Политик отметил, что Европа должна досконально рассмотреть идею создания трибунала.

Также Дамберг уточнил, что Дания, Финляндия и несколько других стран ЕС заинтересовались предложением Швеции создать международный трибунал над членами ИГ за военные преступления и готовы вместе работать по этому вопросу.

"У нас был завтрак с коллегами из северных стран, и этот вопрос вызвал там очень большой интерес, - цитирует министра агентство ТТ. - Кажется, мы заинтересованы в совместной работе по этому вопросу. Многие европейские страны сейчас присоединяются к шведской позиции, которая означает, что у нас нет планов вернуть домой террористов. И тогда лучше всего попытаться создать международный трибунал".

В течение дня он также намерен обсудить это предложение с коллегами из Франции, Нидерландов и Великобритании. "Это непростой вопрос. Мы поднимали его в течение нескольких лет, и тогда интерес не был таким большим, он был заблокирован некоторыми акторами. Но мы считаем, что реальность изменилась: проблема стоит сегодня острее, и в регионе проявляется все больший интерес к поиску решения", - пояснил Дамберг.

"Мы знаем, что в разных странах существуют разные системы и разные традиции. Некоторые страны также подчеркивают, что хотят забрать домой и судить этих террористов на своей собственной территории. Ничто не мешает им делать это. Но если нам удастся создать международный трибунал в регионе, я считаю, что многие страны сочтут это очень интересным", - отметил глава шведского МВД.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что королевство не будет оказывать помощь в возвращении из Сирии своих граждан, которые присоединились к ИГ и были взяты в плен коалицией во главе с США.