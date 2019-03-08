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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Практическая реализация проекта по модернизации Нурекской ГЭС начнется во втором квартале этого года

CA-NEWS (TJ) -  Практическую реализацию первой фазы проекта по реконструкции Нурекской гидроэлектростанции в Таджикистане планируют начать во втором квартале текущего года, сообщает Авеста.

По данным профильных ведомств, реализацией проекта займется группа компаний (Германо-австрийский консорциум) «Андритц», которая летом прошлого года выиграла соответствующий тендер.

В соответствие с проектом реабилитации Нурекской ГЭС, вместо старых гидроагрегатов будут установлены новые турбины. Будут также заменены автотрансформаторы, используемые для регулирования напряжения вырабатываемой электроэнергии и другие элементы энергосистемы.

Ранее министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана заявило, что мощность Нурекской гидроэлектростанции после ее модернизации достигнет 3,3 тыс. МВт, или увеличится на 10%.

По данным источника, согласно разработанному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта на полную модернизацию Нурекской гидроэлектростанции потребуется $700 млн.

Стоимость первой фазы проекта составляет $350 млн. и эти средства выделены международными финансовыми институтами. В частности, Международной Ассоциацией Развития (Всемирный банк) выделено $225 млн., $60 млн. выделено Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

Порядка $57 млн. из общей суммы составляют грантовые средства. Срок реализации первой фазы проекта – 5 лет.

«В прежние годы правительство Таджикистана привлекало инвестиции для модернизации Нурекской ГЭС, точнее для реконструкции ОРУ 500 и 200 (открытых распределительных устройств).

На эти цели было привлечено и потрачено 79 млн. Евро. Однако другие части ГЭС тоже нуждаются в реконструкции, в том числе гидроагрегаты станции», – отметили в Минэнерго.

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