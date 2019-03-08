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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В части Европы и в Центральной Азии 75% детей с инвалидностью лишены нормального образования, - ООН

CA-NEWS (CA) -  В странах Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии проживает 5,1 млн детей с инвалидностью. По меньшей мере 75 процентов из них не получают нормального образования, поскольку школы не приспособлены для их обучения. При этом современные технологии позволяют создать для таких детей необходимые условия в любом учебном заведении. В ЮНИСЕФ призывают правительства срочно принять меры, чтобы изменить ситуацию, говорится на сайте ООН.

По имеющимся данным, миллионы детей с инвалидностью вообще не поступают в школы, а если у них и появляется такая возможность, они не могут в полной мере воспользоваться плодами образования и редко заканчивают даже начальные классы. Сотни тысяч таких детей оказываются в специализированных школах, где они изолированы от своих ровесников и общества.

«Упущенные возможности – трагедия для этих детей, их семей, национальной экономиик и всего общества», - заявил Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан. Он призвал вкладывать средства в технологии, которые позволят детям с инвалидностью посещать школу и реализовать свое фундаментальное право на образование.

Речь идет о самых разных приспособлениях: от специальных планшетов и компьютеров до легковесных колясок, которые помогут детям с ограниченными возможностями приобрести независимость и почувствовать себя полноценными членами общества. Многие из этих предметов выставлены в качестве экспонатов двухдневной выставки, которая открылась в штаб-квартире ООН в Женеве.

«Доступ к вспомогательным технологиям может существенно изменить жизнь детей с инвалидностью, избавив их от изоляции и подарив возможность получить нормальное образование, чтобы полностью реализовать свой потенциал», - заявил Афшан Хан, выступая на церемонии открытия выставки.

По данным ЮНИСЕФ, в странах с низким уровнем дохода лишь от 5 до 15 процентов детей с инвалидностью имеют доступ к новым технологиям, позволяющим им жить полноценной жизнью. Причины такой ситуации самые банальные: где-то не догадываются о существовании таких новинок, где-то виной всему неэффективное управление и отсутствие соответствующих услуг, а где-то не хватает средств.

В ЮНИСЕФ напоминают, что Конвенция о правах инвалидов требует, чтобы правительства обеспечивали специализированным оборудованием всех, кто в нем нуждается. Сотрудники Детского фонда ООН разослали всем странам-членам организации, а также заинтересованным сторонам в частном секторе свои рекомендации в этой области. В частности, респондентов призывают отслеживать появление новых технологий, которые облегчают жизнь людей с инвалидностью; принять законы, которые обеспечивали бы право детей на доступ к таким средствам; обеспечивать финансирование таких программ, а также организовать поставки необходимых товаров и их обслуживание.

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