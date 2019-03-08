Зять Шавката Мирзиёена назначен главой Федерации триатлона

CA-NEWS (UZ) - Председателем Федерации триатлона избран муж младшей дочери президента Узбекистана Отабек Умаров, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В Национальном олимпийском комитете 7 марта состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Федерации триатлона Узбекистана.

В конференции приняли участие Президент Национального олимпийского комитета Умид Ахматджанов, руководители и официальные лица федерации триатлона Узбекистана, судьи, спортсмены и работники СМИ.

На повестку дня был вынесен и организационный вопрос – выбор председателя Федерации триатлона. По результатам выбора, президентом Федерации триатлона избран Отабек Умаров.

Напомним, что Отабек Умаров также работает первым заместителем службы безопасности главы государства.