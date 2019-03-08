Генпрокуратура Узбекистана опровергла самоубийство Гульнары Каримовой в тюрьме

CA-NEWS (UZ) - Один из узбекоязычных сайтов накануне, 7 марта, сообщил о том, что Гульнара Каримова покончила жизнь самоубийством, не выдержав издевательств со стороны заключенных.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры опровергли это сообщение. "Никакого суицида или попытки суицида, и тем более убийства не было. Гульнара Каримова в установленном порядке сейчас отбывает наказание. Это очередные инсинуации вокруг этой резонансной темы", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно о возвращении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой в колонию общего режима. Своё наказание Каримова отбывала в квартире в Ташкенте, проживая вместе с дочерью Иман. Однако из за "многочисленных нарушений режима пребывания", "самовольных прогулок и выходов в интернет" ей заменили ограничение свободы на отбывание в колонии.