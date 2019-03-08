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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин с праздником

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте состоялось торжественное праздничное мероприятие в связи с 8 марта – Международным женским днем. Президент Шавкат Мирзиёев поздравил женщин страны.

"В этот праздничный день мы преклоняемся перед светлым образом Матери, которая является для нас примером бескорыстной любви и самоотверженности, и обращаемся к вам, дорогие женщины – хранительницы домашнего очага, с самыми искренними словами и высокими чувствами", - сказал глава государства.

Отмечалось, что главной целью всех проводимых реформ, дающих сегодня первые результаты, является то, чтобы женщины были здоровы и счастливы.

На мероприятии состоялось торжественное вручение этих высоких наград.

"Хочу заверить вас, что мы и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы вы всегда были довольны жизнью, ради вашего счастья и благополучия. Пусть таких ярких дней будет еще больше", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Накануне глава государства подписал постановление "О мерах по дальнейшему усилению гарантий трудовых прав и поддержки предпринимательской деятельности женщин". В нем определены комплексные задачи по обеспечению прав и интересов женщин, улучшению условий их жизни и труда.

За праздничным столом собрались женщины, прибывшие из Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, представительницы различных министерств и ведомств.

В мероприятии приняли участие также женщины-дипломаты, в частности, послы Французской Республики и Китайской Народной Республики, главы различных представительств Организации Объединенных Наций.

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