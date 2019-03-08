Эмомали Рахмон поздравил женщин и девушек Таджикистана с Днем матери

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил таджикских женщин и девушек с Днем матери – 8 марта. Текст поздравления президента опубликован на официальном сайте главы государства.

В нем президент выражает признательность и благодарность матерям, сестрам, женам за их неоценимый вклад в воспитании подрастающего поколения и развитии общества в целом.

«С пожеланием самого наилучшего всем вам, дорогим матерям, женщинам, сестрам и детям, еще раз поздравляю вас с благословенным Днем матери и желаю всем вам доброго здоровья, счастья, удач, достатка, благоденствия и спокойствия в ваших домах», – подчеркивает глава государства.