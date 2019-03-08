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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане женщинам разрешили работать в металлургии и нефтяной отрасли

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане с 1 мая текущего года отменят запреты на использование женского труда в тяжёлых отраслях и профессиях. Снятие ограничений предусмотрено принятым 7 марта постановлением президента страны об усилении гарантий трудовых прав женщин, сообщают местные СМИ.

Действующий трудовой кодекс запрещает применение труда женщин на работах с неблагоприятными условиями и на подземных выработках. Всего в запретном списке 44 вида работ на горнодобывающих и нефтегазовых предприятиях, в чёрной металлургии, а также строительные и монтажные работы.

Вместо этого списка президент поручил создать «рекомендуемый» перечень отраслей и профессий, которые негативно влияют на здоровье женщин.

В постановлении запрещается расторгать по инициативе работодателя трудовой договор с женщинами пенсионного возраста или по достижении ими 60 лет.

При рассмотрении в судах дел о нарушении равноправия мужчин и женщин оплата услуг, оказываемых женщинам со стороны адвокатов, будет покрываться за счёт государства.

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