В Узбекистане женщинам разрешили работать в металлургии и нефтяной отрасли

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане с 1 мая текущего года отменят запреты на использование женского труда в тяжёлых отраслях и профессиях. Снятие ограничений предусмотрено принятым 7 марта постановлением президента страны об усилении гарантий трудовых прав женщин, сообщают местные СМИ.



Действующий трудовой кодекс запрещает применение труда женщин на работах с неблагоприятными условиями и на подземных выработках. Всего в запретном списке 44 вида работ на горнодобывающих и нефтегазовых предприятиях, в чёрной металлургии, а также строительные и монтажные работы.

Вместо этого списка президент поручил создать «рекомендуемый» перечень отраслей и профессий, которые негативно влияют на здоровье женщин.

В постановлении запрещается расторгать по инициативе работодателя трудовой договор с женщинами пенсионного возраста или по достижении ими 60 лет.

При рассмотрении в судах дел о нарушении равноправия мужчин и женщин оплата услуг, оказываемых женщинам со стороны адвокатов, будет покрываться за счёт государства.