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  8 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев наградил орденом девушку, работающую на самом высоком строительном кране в Tashkent City

CA-NEWS (UZ) -  В честь 8 марта Президент Узбекистана вручил Наргизе Арслановой орден «Мехнат шухрати» за ее опасный и важный труд.

Наргиза Арсланова работает на строительном башенном кране в Tashkent City. Впервые о ней заговорили в СМИ в октябре прошлого года, сообщили местные СМИ.

Строительный кран, на котором работает 31-летняя Наргиза Арсланова, является самым высоким в строительстве мега-проекта Tashkent City. Он может достигать в высоту 125 метров, с длиной стрелы 60 метров и грузоподъемностью до 8 тонн.

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