Китай негласно закрыл въезд в Фуюань уроженцам «третьих стран»

CA-NEWS (UZ) - Представители китайских туристических фирм сообщили своим партнёрам из Хабаровска о странном нововведении. Пассажиров авиарейсов Хабаровск-Фуюань, выходцев из бывших республик СССР или имеющих иное, кроме российского, гражданство, на границе завернут обратно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

- Запрет негласный, официально его как бы и не существует, - рассказывает сотрудник одной из турфирм Хабаровска. – На другие авиарейсы в Китай: на Хайнань, в Пекин, Харбин он не распространяется, только Фуюань. Если у человека в паспорте указано место рождения в Армении, Казахстане, даже Белоруссии, у которой с КНР безвизовый режим, его дальше аэропорта не выпустят и вернут в Россию ближайшим рейсом. Коллеги говорят, что такая мера продлится до конца апреля и мы беспокоимся, что этот режим власти Китая в навигацию-2019 распространят и на речной порт.

Сложности с въездом в Фуюань из Хабаровска для граждан или уроженцев «третьих стран», бывших республик Советского Союза, представители туристического бизнеса заметили около года назад. Особый контроль и тщательный досмотр китайские таможенники стали устраивать людям из Средней Азии, многочасовой проверке подвергались сотовые телефоны и планшеты выходцев из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана – фотографии, аудио и видеозаписи. У таких туристов руководители групп перед пересечением границы собирали гаджеты, чтобы не задерживать остальных на таможне.

- Люди с нашей фирмой ездили в Фуюань годами, придут за путёвкой и что мне теперь им сказать: «ваш папа был военный, служил, где скажут, в паспорте место рождения указано Таджикистан, вас не пустят»? – говорит собеседник.

– Недавно гражданина Армении с официальной визой, полученной в консульстве КНР, не выпустили из аэропорта Фуюаня, без объяснения причин просто развернули на границе. Наши коллеги, кстати, заметили особенность: если в паспорте место рождения указано Актюбинск, то пограничники Китая к нему лояльны, а если, как с 1999 года, Актобе – пожалуйста, на тщательный досмотр. Мол, переименовали город из русского, сами виноваты. Сотрудник турфирмы не смог объяснить, с чем связано нововведение.

Представители этой сферы бизнеса намерены в ближайшее время передать консулу КНР в Хабаровске коллективное письмо с просьбой официально прокомментировать новый пограничный режим в Фуюане.