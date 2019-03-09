В сельском хозяйстве Таджикистана почти 60% рабочей силы составляют женщины

CA-NEWS (TJ) - Сельскохозяйственная и продовольственная программа (ФАО) ООН и организация «ООН Женщины отмечают важную роль женщин в сельском хозяйстве и развитии сельских районов.

С этой целью в мероприятии, посвященному Международному женскому дню, собрались представители различных организаций гражданского общества и неправительственных организаций, чтобы подчеркнуть роль женщин, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, передает Авеста.

Мероприятие было организовано Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и ООН Женщины в качестве платформы для обмена мнениями.

Участники поделились своим опытом, историями успеха, проблемами и достижениями, работая над усилением роли женщин, особенно в сельскохозяйственном секторе и развитии сельских районов.

Они подчеркнули огромный вклад женщин в искоренение голода и нищеты, а также расширение социальных, образовательных и экономических возможностей для женщин и девочек.

В Таджикистане почти 60 процентов рабочей силы в сельском хозяйстве составляют женщины, в то время как большое количество мужчин являются трудящимися мигрантами.

Бремя решения повседневных бытовых вопросов, включая сельскохозяйственную деятельность, содержание и обеспечение семейными финансовыми ресурсами, лежит главным образом на женщинах. В то же время, согласно последней переписи (2010 г.) только 13 процентов женщин официально возглавляют дехканские хозяйства. Признание важной роли женщин в сельском хозяйстве поможет обеспечить продовольственную безопасность в сельских районах.

Участники подчеркнули необходимость обучения молодых женщин по различным аспектам сельскохозяйственной и другой деятельности, приносящей доход, до вступления в брак.

Женщины-фермеры должны иметь более широкий доступ к рынкам и развивать бизнес, чтобы повысить свои доходы от сельского хозяйства. Юридическая поддержка женщин в различных аспектах жизни, включая официальное признание их вклада, имеет важное значение для улучшения доступа женщин к земле, для обеспечения их прав в сельских районах. Наконец, доступ к технологиям может увеличить активность в сельских районах – от улучшения производства растений до обработки шерсти.

Содействие гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин занимает центральное место в мандате ФАО и является неотъемлемой частью ее подхода к развитию.

Эти усилия включают в себя защиту прав женщин и девочек, борьбу с дискриминационной практикой, которая влияет на неравенство и изоляцию в сельских районах, сообщает представительство ФАО в Таджикистане.