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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД РК прокомментировал задержание казахстанской студентки в Китае

CA-NEWS (KZ) -  Гражданка Казахстана Юлия Ходева задержана правоохранительными органами провинции Чжэцзян (КНР) 27 февраля, сообщает пресс-служба МИД РК.

Она подозревается в хранении и распространении наркотических средств. Следствие может продлиться до трех месяцев.

- Наше Генеральное консульство в Шанхае с первого дня взяло данный вопрос на контроль. Сразу же была установлена связь с ее отцом. Состоялся также телефонный разговор консула с Юлией Ходевой. Она не жаловалась на состояние здоровья и условия содержания в изоляторе, - сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

Родным задержанной девушки была оказана консульско-правовая консультация, в частности рекомендованы местные адвокаты.

Казахстанку задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков.

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