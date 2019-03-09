МИД РК прокомментировал задержание казахстанской студентки в Китае

CA-NEWS (KZ) - Гражданка Казахстана Юлия Ходева задержана правоохранительными органами провинции Чжэцзян (КНР) 27 февраля, сообщает пресс-служба МИД РК.

Она подозревается в хранении и распространении наркотических средств. Следствие может продлиться до трех месяцев.

- Наше Генеральное консульство в Шанхае с первого дня взяло данный вопрос на контроль. Сразу же была установлена связь с ее отцом. Состоялся также телефонный разговор консула с Юлией Ходевой. Она не жаловалась на состояние здоровья и условия содержания в изоляторе, - сообщил корреспонденту Zakon.kz руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.

Родным задержанной девушки была оказана консульско-правовая консультация, в частности рекомендованы местные адвокаты.

Казахстанку задержали в Китае по подозрению в распространении наркотиков.