В Венесуэле назвали вероятную причину масштабного отключения света

CA-NEWS (CA) - Венесуэла намерена подать международную жалобу верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет на кибератаку на энергосистему страны, приведшую к масштабному отключению электричества, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире госканала VTV.

Энергетический коллапс в Венесуэле произошел из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури". Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) назвала инцидент диверсией и эпизодом энергетической войны против Венесуэлы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в ее развязывании американский империализм, передает РИА Новости.

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По мнению министра, госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио знали заранее о том, что случится с энергоснабжением в Венесуэле, поскольку очень быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях. Родригес отметил, что Помпео сделал заявление о том, что в Венесуэле нет еды, нет света и в скором времени не будет президента. Сенатор Рубио также издевается над народом страны, приводит слова министра VTV.

"Твит Марко Рубио является очень разоблачительным. Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля... Все указывает на то, что это многоформатная и жестокая атака против всей Венесуэлы, они напали не только на чавистов. Они затронули также тех, кто голосует за них", - сказал Родригес.

"В ближайшие дни Венесуэлу посетит делегация во главе с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Ей мы предоставим доказательства об этих преступниках. Ей мы подадим жалобу, чтобы мир уважал права человека в Венесуэле", - сказал он.

На данный момент в некоторых районах столицы Венесуэлы удалось наладить электроснабжение после массового отключения.