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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана торопит чиновников с поиском рынков сбыта нефтегазовой продукции

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане 7 марта вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) Мыратгелди Мередов отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым об успехах курируемой отрасли, передает Хроники Туркменистана.

Мередов рассказал, что план по добыче нефти и газового конденсата выполнен на 101,8 процента, природного и попутного газа – на 106,8 процента, по переработке нефти – на 110,5 процента, производству бензина – на 102,8 процента, дизельного топлива – на 106,3 процента, смазочных масел – на 102,1 процента, сжиженного газа – на 118,1 процента.

Глава государства, однако, приказал вице-премьеру провести работу по повышению эффективности курируемых им госконцернов «Туркменгаз», «Туркменнефть» и «Туркменгеология».

Кроме того, президент распорядился ускорить освоение инвестиций, выделяемых на модернизацию нефтегазового комплекса, диверсификацию поставок отечественных энергоносителей на мировые рынки, строительство предприятий по производству нефте- и газохимической продукции.

Вероятно, глава государства имел в виду завод по производству синтетического бензина, получаемого из природного газа стоимостью $1,7 млрд в Овадандепе. Сдать его в эксплуатацию планировалось в 2018 году. 10 января этого года президент Бердымухамедов лично проконтролировал ход строительства, однако работы до сих пор не завершены.

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