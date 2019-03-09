Венесуэлу обязали выплатить нефтяной компании США более 7 млрд евро

CA-NEWS (CA) - Венесуэла должна выплатить американской нефтяной компании ConocoPhillips свыше 8 млрд долларов (в пересчете - 7,1 млрд евро). Соответствующее решение Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) , входящий в группу организаций Всемирного банка, опубликовал в пятницу, 8 марта. При этом компания добивалась компенсации в 30 млрд долларов (26,7 млрд евро). Каракас имеет право подать апелляцию на вынесенное решение.

Иск ConocoPhillips связан с национализацией Венесуэлой трех нефтяных активов американской компании в 2007 году. В 2013 году МЦУИС признал действия венесуэльского правительства незаконными, отмечает Deutsche Welle.

Массовые протесты в Венесуэле

В Венесуэле продолжается политический кризис. 22 января в стране начались массовые акции протеста - сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.