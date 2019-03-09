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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Британская королева Елизавета II впервые опубликовала фото в Instagram

CA-NEWS (CA) -  Королева Британии Елизавета II впервые разместила фотографию в официальном аккаунте королевской семьи в сети Instagram. Она поделилась фотоизображением письма знаменитого математика и изобретателя XIX века Чарльза Бэббиджа к принцу Альберту, сообщает Би-би-си.

Для публикации фотографии королева воспользовалась своим айпадом после того как побывала на выставке в Музее науки в Лондоне.

В опубликованном королевой посте говорится: "В этом письме Бэббидж рассказывал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении аналитической вычислительной машины, для которой Ада Лавлейс, дочь лорда Байрона, написала первые программы".

"Сегодня я имела удовольствие познакомиться с инициативами по обучению детей программированию, и мне представляется уместным опубликовать этот пост из Музея науки, который давно поддерживает развитие техники и вдохновляет новые поколения изобретателей", - добавила Елизавета II.

За свое долгое правление - самое продолжительное в британской истории - королева видела множество перемен в области технологий.

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A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) onMar 7, 2019 at 3:31am PST

В 1953 году ее коронация впервые в истории транслировалась по телевидению. Более 500 тысяч телевизоров были проданы дополнительно накануне этого исторического события. Она также была свидетелем появления цветного телевидения, мобильных телефонов и интернета.

В 1958 году она впервые позвонила по автоматической телефонной линии внутри страны. Она также стала первой королевой, пославшей электронное письмо на заре развития интернета, когда она посетила базу бритаснкой армии в 1976 году.

Ее внучки, принцессы Беатрис и Евгения, объяснили ей суть видеохостинга YouTube, и в 2007 году королева создала свой собственный видеоканал.

Она также лично загрузила видео своего посещения штаб-квартиры компании Google в Лондоне в 2008 году.

Пять лет назад королева отправила свой первый твит, также в ходе посещения Музея науки.

В ходе того визита она также открыла выставку в музее, о которой написала в "Твиттере": "Мне доставляет удовольствие открыть выставку "Эпоха информации" и я надеюсь, что люди получат от нее удовольствие. Елизавета R".

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