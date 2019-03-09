NASA запланировало первую в мире женскую космическую миссию

CA-NEWS (CA) - В Международный женский день NASA объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины, сообщает BBC.

Их будет четверо: Энн Макклейн и Кристина Кох выйдут в открытый космос, примерно на высоте 400 км над Землёй, чтобы заменить солнечные батареи МКС. При этом с Земли руководить полётом будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой встанет Джеки Кейги.

Макклейн уже находится на борту МКС с декабря прошлого года. Кристина Кох присоединится к космическому экипажу через неделю, 14 марта.

Этот день (3.14 – в традиционной американской записи) в США неофициально отмечают как День числа пи (3,14), поэтому запуск корабля "Союз МС-12" к МКС запланирован на 3:14 пополудни по времени восточного побережья США (19:14 по Гринвичу).

Выход Макклейн и Кох в открытый космос запланирован на 29 марта – так что он успеет пройти в этом месяце, который объявлен в США Месяцем женщин в истории (Women's History Month).

Впрочем, как утверждают в НАСА, последнее - чистое совпадение: все три выхода в открытый космос 58-й экспедиции были запланированы еще прошлой осенью. В частности, за неделю до этого, 22 марта, Макклейн успеет побывать в открытом космосе с другим напарником, Ником Хейгом.