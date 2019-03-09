Алматинец подал в суд на дочь, чтобы взыскать с нее алименты

CA-NEWS (KZ) - Семейная драма развернулась в Алматы. 78-летний пенсионер подал в суд на собственную дочь. Почти 20 лет она не выходит на связь и не интересуется жизнью отца. Поэтому он решил взыскать с нее алименты. По словам пенсионера, сейчас дочь с семьей проживает в США и имеет хороший заработок, а он выживает на маленькую пенсию. Договориться полюбовно не получилось. Теперь бороться за право на помощь пожилой мужчина будет в суде, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

"30 лет я кормил, поил, обувал, одевал, хотя она была самостоятельная". Детский смех, большая и дружная семья - сейчас все это для Кадыра Нукина лишь старые воспоминания. Он и представить не мог, что в 78 лет окажется не нужным собственным детям. В прошлом пенсионер занимал пост президента общественной организации - федерации зимних видов спорта КазССР.

Семья никогда не нуждалась. В начале 90-х старшая дочь с мужем и двумя внучками уехала в Америку. С младшей отношения тоже сошли на нет, а сын и сам нуждается в финансовой поддержке. КАДЫР НУКИН -ПЕНСИОНЕР: "Я не знал, что у них запланирован отъезд в другую страну, что он отправил резюме. Я узнал случайно, когда они уже улетели. С дочерью мы общались после отъезда". Мужчина вспоминает: сначала старшая дочь регулярно интересовалась его жизнью, присылала фотографии, а затем перестала выходить на связь. Своих внучек пенсионер тоже давно не видел. Помнит их еще детьми, сейчас они уже выросли.

- Она категорически отказывалась выходить на связь. Только вот сегодня она мне позвонила, когда судебные дела пошли. И наговорила столько гадостей, я не стал реагировать. Я говорю, видишь, когда тебя клюнула копеечная проблема, ты сразу позвонила. А ты десятки раз приезжала в Алматы, с зятем, с детьми прилетала. Ни разу не позвонили, не посетили, - рассказал пенсионер Кадыр Нукин.

По словам пенсионера, дочь и зять живут в США в шикарном особняке, зарабатывают неплохие деньги. В то время как он вынужден ютиться в небольшой квартире и жить на пенсию, которой на все не хватает. Помимо коммуналки и расходов на продукты, нужны еще лекарства. Сдаваться мужчина не намерен и подал иск в суд. Хочет отсудить алименты у своей дочери, внучек и зятя. А требует ни много- ни мало – 400 долларов ежемесячно, по 100 - с каждого. Он считает, что этой суммы будет достаточно, чтобы обеспечить достойную старость. К слову, на это пенсионер имеет законное право.

- Согласно Кодекса о браке и семье установлено, что трудоспособные, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Сначала родитель обращается непосредственно к своему ребенку и просит о такой помощи. Если же ребенок отказывается, то родитель имеет право обратиться в суд о взыскании алиментов. При этом необходимо подготовить базу, предоставить пенсионное удостоверение. Это, во-первых. Во-вторых, справки о подтверждении нуждаемости, - отметила юрист Гаухар Джакупарова.

Однако суд может отказать во взыскании алиментов по нескольким причинам: если будет доказано, что мать или отец не принимали участия в воспитании, а также были лишены родительских прав. Кроме того, запрашиваемую сумму могут поделить между всеми детьми. Тем не менее, Кадыр Нукин говорит, что бороться за свое право на алименты он намерен до последнего.