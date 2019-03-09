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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Крупнейшее месторождение газа обнаружила Саудовская Аравия в Красном море

CA-NEWS (CA) -  Министр энергетики Саудовской Аравии заявил об обнаружении огромных залежей природного газа в Красном море, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

"Огромное количество газа обнаружили в Красном море", – приводит слова министра Халида аль-Фалиха телеканал.

Министр энергетики также сообщил, что саудовская компания Saudi Aramco готова инвестировать в ряд проектов по сжиженному природному газу в США, а также в нефтехимическую отрасль в Южной Африке.

В марте прошлого года Saudi Aramco подписала первоначальную сделку с Royal Dutch Shell с целью поиска газа в Красном море и добычи сланцевого газа на севере королевства.

Газовая стратегия Aramco является частью плана Саудовской Аравии по диверсификации экономики и снижению зависимости от нефти. Королевство намерено увеличить использование газа при эксплуатации местных электростанций, максимально сократив использование нефти. Это позволит им экспортировать больше нефти.

По данным Управления энергетической информации США, запасы природного газа Саудовской Аравии в 2017 году составляли 303 триллиона кубических футов, и находятся на четвертом месте после России, Ирана и Катара.

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