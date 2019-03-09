РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Обнародовано количество легальных такси в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  В столице Узбекистана осуществляют деятельность на законной основе 5400 такси. Об этом говорится в информации к Постановлению Президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок".

Учитывая то, что количество населения города Ташкента составляет 2,5 млн человек, на каждую тысячу человек соответственно приходится по 2,1 легальных такси.

Для сравнения, данный показатель в Париже составляет 7,7 такси на тысячу человек, в Нью-Йорке - 6,7, Москве - 4,5, в Лондоне - 9,9 и в Дели - 3,2. Таким образом, налицо большая нехватка в нашей столице легальных, зарегистрированных такси.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании $865 миллионов
  • Китай негласно закрыл въезд в Фуюань уроженцам «третьих стран»
  • Зять Шавката Мирзиёена назначен главой Федерации триатлона
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×