Обнародовано количество легальных такси в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - В столице Узбекистана осуществляют деятельность на законной основе 5400 такси. Об этом говорится в информации к Постановлению Президента "О мерах по кардинальному совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок".

Учитывая то, что количество населения города Ташкента составляет 2,5 млн человек, на каждую тысячу человек соответственно приходится по 2,1 легальных такси.

Для сравнения, данный показатель в Париже составляет 7,7 такси на тысячу человек, в Нью-Йорке - 6,7, Москве - 4,5, в Лондоне - 9,9 и в Дели - 3,2. Таким образом, налицо большая нехватка в нашей столице легальных, зарегистрированных такси.