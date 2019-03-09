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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Стамбуле полиция разогнала марш феминисток слезоточивым газом

CA-NEWS (CA) -  Полиция Стамбула разогнала участниц ежегодного феминистского митинга, приуроченного к Международному женскому дню, при помощи слезоточивого газа, сообщает Associated Press.

Правоохранители сочли митинг несогласованным и потребовали от собравшихся разойтись, после чего попытались остановить женщин с помощью баррикад и слезоточивого газа.

Некоторые местные СМИ сообщают о применении полицией при разгоне митинга резиновых пуль.

8 марта по всему миру прошли марши и другие протесты, посвященные Международному женскому дню. В странах СНГ марши прошли на Украине и в Кыргызстане.

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