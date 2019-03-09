В Стамбуле полиция разогнала марш феминисток слезоточивым газом
- Азия и мир, общество
- 12:05, 09 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - Полиция Стамбула разогнала участниц ежегодного феминистского митинга, приуроченного к Международному женскому дню, при помощи слезоточивого газа, сообщает Associated Press.
Правоохранители сочли митинг несогласованным и потребовали от собравшихся разойтись, после чего попытались остановить женщин с помощью баррикад и слезоточивого газа.
Некоторые местные СМИ сообщают о применении полицией при разгоне митинга резиновых пуль.
8 марта по всему миру прошли марши и другие протесты, посвященные Международному женскому дню. В странах СНГ марши прошли на Украине и в Кыргызстане.