Президент Узбекистана поручил оптимизировать цены на уголь

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана в ходе совещания по вопросам развития угольной промышленности поручил министерствам финансов и энергетики оптимизировать цены на уголь с целью повышения рентабельности отрасли и покрытия инвестиционных расходов, сообщает агентство финансовых новостей dividends.

На совещании отмечалось, что при наличии большого потенциала угольных месторождений в последние годы планы по добыче угля не выполняются, не устранены системные проблемы в отрасли.

К примеру, устарела техническая и технологическая база месторождений. На Ангренском месторождении, являющемся основной сырьевой базой отрасли, отстает работа по открытию шахт. Угол наклона борта карьера превысил норму, и условия для добычных работ достигли опасного уровня.

Для решения данных вопросов в декабре 2018 года постановлением правительства Узбекистана было принято решение о передаче госактивов в АО «Узбекуголь» в размере 45 процентов от его уставного капитала в доверительное управление российскому ООО «Прогресс Гор Тех».

На совещание отмечалась необходимость разработки стратегии развития Ангренского месторождения, предусмотрев в ней максимальное обеспечение потребности отраслей экономики и населения в угле в ближней и дальней перспективе.

Помимо этого нужно также обновить парк транспортных средств для эффективной организации шахтных работ. В частности, самосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 140 тонн поступят в течение трех месяцев. Будут также закуплены железнодорожные тяговые подвижные составы, чтобы обеспечить дополнительный объем вскрышных работ (удаления горных пород).

В настоящее время добычу угля в Узбекистане осуществляет АО «Узбекуголь». До 2018 года извлечением твердого топлива занималось также АО «Шаргунуголь». Контрольными пакетами акций этих предприятий тогда владело АО «Узбекэнерго», принадлежащее государству.

В ноябре 2017 года в связи с неэффективностью управления эти две угольные компании постановлением президента Узбекистана были переданы под управление АО «Узбекские железные дороги», 100 процентами акций которого владеет Центр по управлению государственными активами.

Ранее сообщалось, что добыча угля в Узбекистане увеличилась в 2018 году на 3,4 процента до 4,4 миллиона тонн, в январе 2019 года – снизилась на 44,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 33 процента – относительно января 2018 года до 235,3 тысячи тонн.

Ежегодная потребность Узбекистана в угле составляет около 5,5 миллиона тонн, в том числе 4 миллиона тонн – для выработки электроэнергии на Ново-Ангренской и Ангренской ТЭС, 1 миллион тонн – для нужд населения и 400 тысяч тонн – объектов социальной инфраструктуры.

Разведанные запасы угля в Узбекистане составляют около 1,9 миллиарда тонн, из которых практически весь объем относится к бурому углю – 1,85 миллиарда тонн. Прогнозные запасы угля оцениваются в порядке 4,7 миллиарда тонн.