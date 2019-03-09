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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Казахстан с 10 марта запускают новый автобусный рейс Ташкент – Астана

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан и Казахстан с 10 марта запускают новый межгосударственный автобусный рейс Ташкент – Астана, сообщает Podrobno.uz.

Протяженность нового маршрута составит 1646 км, а время в пути – 27 часов 30 минут. Стоить билет в одну сторону будет 312 тысяч сумов. Пассажиров будут обслуживать современные автобусы YUTONG.

Автобусы будут отправляться из Астаны в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, а из Ташкента – в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

"10 марта будет осуществлен первый рейс по маршруту. В дальнейшем число рейсов увеличат до 4 в день с каждой стороны. Этот маршрут будет проходить через Караганду (Казахстан). Перевозчики будут делать здесь остановку. Стоимость поездки до Караганды составит 260 тысяч сумов", – отметили в "Узавтотрансе".

Напомним, что на сегодняшний день между Узбекистаном и Казахстаном запущено шесть межгосударственных автобусных маршрутов: Ташкент – Чимкент, Ташкент – Алматы, Ташкент – Кызыл-Орда, Ташкент – Туркестан, Нукус – Ушкнур, Чирчик – Ушкун.

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