В Колумбии открыт первый центр по приему беженцев из Венесуэлы

CA-NEWS (CA) - Продолжается массовый исход жителей Венесуэлы из своей страны. Ежедневно ее покидают тысячи венесуэльцев. Многие из них бегут в соседнюю Колумбию. Эта страна уже не в состоянии справиться с таким наплывом людей. 8 марта при содействии ООН в Колумбии - на границе с Венесуэлой - был открыт первый центр по приему беженцев говорится на сайте ООН.

Первый центр по приему беженцев

Пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Андрей Махесич на брифинге в Женеве сообщил, что новый центр располагается в приграничном городе Майкао. В настоящее время там находится большое число венесуэльцев. Сотни из них, в том числе дети, пожилые люди, инвалиды и люди, нуждающиеся в медицинской помощи, вынуждены жить на улице.

Центр по приему беженцев рассчитан на 350 человек, однако в ближайшее время он будет расширен. «В этом центре венесуэльцы смогут получить временное жилье, питание, воду, медицинскую помощь и другие услуги», - сообщил Андрей Махесич на брифинге в Женеве. Это - первый такого рода центр в Колумбии.

Число прошений от граждан Венесуэлы о предоставлении им убежища стремительно растет

Согласно данным УВКБ, с 2015 года Венесуэлу покинули 3,4 млн человек. 2,7 млн нашли приют в соседних странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Остальные отправились в другие части мира. Наибольшее количество мигрантов и беженцев из Венесуэлы приняла Колумбия - 1,1 миллиона человек.

Многие венесуэльцы отправились за границу в качестве мигрантов – в поисках пропитания и заработка, другие подают заявления о предоставлении им статуса беженца. Только в 2018 году с заявлениями об убежище обратились 248 тысяч венесуэльцев.

«В результате ухудшения ситуации в Венесуэле, в последние годы число прошений от граждан этой страны о предоставлении им убежища в разных странах мира «растет в геометрической прогрессии», - сказал пресс-секретарь УВКБ. Всего с 2014 года было зарегистрировано 414 тысяч таких прошений. 60 процентов из них поступили в 2018 году. Две трети обращений направлены властям стран Латинской Америки, остальные беженцы просят убежища в государствах Северной Америки и в некоторых европейских странах.

11 марта в Венесуэлу отправляется группа экспертов ООН по правам человека

Сегодня в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что Мишель Бачелет планирует посетить Венесуэлу. Она получила приглашение от правительства. Но пока в страну с подготовительным визитом поедут ее сотрудники.

«Группа сотрудников ООН по правам человека по приглашению правительства Венесуэлы отправится с визитом в страну в понедельник, 11 марта. Им поручено подготовить официальный визит Верховного комиссара Мишель Бачелет в Каракас», - сообщили из офиса Бачелет. В передовой группе – пять экспертов, которые проведут встречи с представителями венесуэльского правительства и гражданского общества, парламентариям и людьми, пострадавшими в результате нарушений прав человека.

Вдобавок к тому, что в стране тяжелая экономическая ситуация, там растет политическая нестабильность. Напомним, что в ходе массовых акций протеста в Венесуэле Национальное собрание - парламент страны - объявило своего председателя, оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Он пообещал создать переходное правительство и провести новые выборы. США и ряд других стран признали Хуана Гуайдо временным главой государства и призвали президента Венесуэлы Мадуро передать ему власть. В ООН настоятельно рекомендовали всем участникам этого противостояния не допустить эскалации ситуации и приступить к переговорам.