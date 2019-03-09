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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку

CA-NEWS (CA) -  Министр ВВС США Хизер Уилсон сообщила, что покидает свой пост. Американские СМИ называли ее кандидатом на пост главы Пентагона. Однако она приняла решение возглавить Техасский университет Эль-Пасо, передает "Ъ".

«Сегодня я сообщила президенту, что я покину пост министра ВВС, чтобы стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо»,— написала министр в Twitter.

Как сообщило издание Space News, Хизер Уилсон, покинет свой пост 31 мая. «Это должно дать достаточно времени для плавного перехода и обеспечить эффективную пропаганду во время предстоящих слушаний в Конгрессе»,— цитирует министра издание.

В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС. Он отметил, что на работу в университет она перейдет с 1 августа.

Напомним, в конце декабря президент США Дональд Трамп объявил об отставке предыдущего главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Американские СМИ писали, что господин Трамп принял такое решение на фоне разногласий с господином Мэттисом по выводу войск США из Сирии. Вслед за господином Мэттисом свою должность покинула пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт.

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