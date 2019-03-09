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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Олимпийская сборная Таджикистана по футболу одержала победу над сборной ОАЭ

CA-NEWS (TJ) -  Олимпийская сборная Таджикистана (U-23) одержала победу над сверстниками из ОАЭ в первом товарищеском матче, который прошел накануне, 8 марта, в Дубае.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана (ФФТ), встреча прошла на стадионе «Мактум Бин Рашид Аль-Мактум» в Дубае и завершилась со счетом 1:0 в пользу нашей сборной.

Автором единственного и победного гола стал нападающий душанбинского «Истиклола» Шериддин Бобоев, отличившийся на 18-й минуте. На 77-й минуте матча голкипер сборной Таджикистана Шохрух Киргизбоев парировал пенальти в исполнении соперника.

В понедельник, 11 марта, олимпийские сборные ОАЭ и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч.

Учебно-тренировочный сбор в Дубае является одним из заключительных этапов подготовки олимпийской сборной Таджикистана к отборочному турниру чемпионата Азии-2020, который пройдет с 22 по 26 марта в Ташкенте.

В отборочном цикле наша сборная сыграет в группе «F». Ее соперниками будут сборные Индии (24 марта) и Узбекистана (26 марта), сообщает пресс-служба ФФТ.

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