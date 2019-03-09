В Узбекистане в первом чтении приняли проект закона об усилении ответственности за жестокое обращение с животными

CA-NEWS (UZ) - Законодательная палата Олий Мажлиса приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными, сообщает nuz.uz 8 марта.



Предложение об ужесточении наказания было вынесено депутатам негосударственной некоммерческой организацией Mehr va Oqibat. Законодательная инициатива предусматривает изменение статьи 111 Кодекса об административной ответственности.

В настоящее время за жестокое обращение с животными, приведшее к их гибели или увечью, а также за истязание животных на виновного налагается штраф в размере от 0,5 до 2 МРЗП. Новая редакция предполагает увеличить штраф за те же действия от 10 до 15 МРЗП.

В случае повторного нарушения в течение года после применения административного взыскания или же привлечение несовершеннолетнего к издевательствам над животными предлагается оштрафовать виновного на сумму от 15 до 30 МРЗП или же подвергнуть его административному аресту на срок до 15 суток.

Коллектив Общества защиты животных Mehr va Oqibat поблагодарил депутатскую группу, выступившую с законодательной инициативой, и всех причастных к продвижению законопроекта. Как отметили представители ННО, это первый успех с момента принятия предложения общества об изменении законодательства, и члены общества надеются на успешное рассмотрение проекта закона во втором и третьем чтении.