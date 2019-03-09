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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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США и Китай проводят переговоры по отмене повышенных пошлин в отношении друг друга

CA-NEWS (CA) -  США и Китай проводят консультации по отмене всех повышенных пошлин в отношении продукции двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь. Он добавил, что подобные барьеры не приносят пользы, как самим странам, так и многим другим государствам, передает "Ъ".

«Обсуждается возможность отмены всех повышенных пошлин, ради того, чтобы торгово-экономические отношения Китая и США вернулись на путь нормализации»,— сказал он, выступая на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Газета The Wall Street Journal отметила, что по данным ее источников, Китай сомневается в проведении встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом до финальной договоренности по торговым вопросам. «Официальные лица Китая были озадачены неудачной встречей президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына во Вьетнаме».

Газета добавила, что неделю назад «стороны, как казалось, были близки к согласованию черновой версии соглашения». Кроме того, Китай беспокоится, что на господина Си может быть оказано давление – его могут поставить перед выбором в ультимативной форме. Однако посол США в КНР Терри Бранстед, чьи слова приводит газета, заявляет, что «договоренность по основной части выработана», а саммит мог бы стать площадкой для заключительного решения.

Напомним, торговая война между двумя странами началась летом 2018 года. Вашингтон и Пекин ввели в отношении друг друга пошлины, потери от которых с каждой стороны оценивались в $34 млрд. В декабре на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе стороны сумели договориться о 90-дневном «торговом перемирии», которое истекает в марте.

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