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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана поручил объяснить населению смысл цифровизации по ТВ

CA-NEWS (TM) -  В Туркменистане вице-премьер по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыева отчиталась перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о работе за два месяца текущего года и рассказала о проведенных в стране культурно-массовых мероприятиях на тему девиза 2019 года «Туркменистан – Родина процветания», передает Хроники Туркменистана.

Глава государства, в свою очередь, поручил Абдыевой внедрять цифровые технологии в работу СМИ, а кроме того, как считает президент, населению необходимо разъяснить суть предпринимаемых мер по цифровизации различных отраслей и деятельности предприятий, для чего нужно организовать специальные передачи на телерадиоканалах.

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