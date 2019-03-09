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  9 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В одном из торговых центров Астаны на женщину упала пальма

CA-NEWS (KZ) -  Видео ЧП в торгово-развлекательном центре Астаны "Хан Шатыр" опубликовали пользователи социальных сетей.

На ролике в Instagram видно, как огромная пальма парализовала движение одного из эскалаторов.

"Женщина находилась на третьем этаже. Она подошла к эскалатору, чтобы спуститься на второй этаж. В этот момент сверху на нее упала пальма. По словам очевидцев, женщина сильно кричала от боли, картина была страшная. Охрана оцепила место происшествия и вызвала скорую", - написали пользователи интернет-сообщества @astanovka98.

Между тем, в депатаменте полиции Астаны подтвердили произошедшее.

"Инцидент имел место 8 марта, около 18:00. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 306 УК РК - оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках расследования выясняются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с телесными повреждениями", - прокомментировала пресс-секретарь ДП Астаны Софья Кылышбекова.

Известно, что пострадавшая поступила в вторую городскую больницу.

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A post shared by A98 / Новости Астаны (@astanovka98) onMar 8, 2019 at 11:57pm PST

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