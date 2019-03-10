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  10 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии паром столкнулся с китом: пострадали более 80 человек

CA-NEWS (CA) -  В Японском море реактивный паром столкнулся с китом, сообщает NHK. В результате происшествия пострадали более 80 пассажиров, 13 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Судно направлялось к острову Садо в префектуре Нигата и перевозило свыше 120 человек. После аварии паром продолжил свой путь и прибыл к месту назначения с опозданием в один час. Пострадавших доставили в ближайшую больницу.

Представители береговой охраны изучили судно после аварии и нашли 15-сантиметровую трещину в корме корабля. Они также подтвердили, что часть подводных крыльев повреждена.

По словам вице-директора муниципального аквариума в городе Джоэцу Синичиро Икегучи, лодка столкнулась с китом. В данное время киты мигрируют через Японское море.

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