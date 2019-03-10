Без связи, света и еды: Как Венесуэла переживает крупнейший блэкаут в своей истории

CA-NEWS (CA) - Большая часть населения Венесуэлы уже вторые сутки живет без электричества. Власти винят в массовом блэкауте оппозицию и американских хакеров, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо утверждает, что причиной стали неэффективные действия правительства Николаса Мадуро, передает Би-би-си.

Массовое отключение электроэнергии произошло в четверг, 7 марта из-за проблем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС "Гури".

Блэкаут практически парализовал работу общественного транспорта. В аэропорту Каракаса отменены или отложены десятки рейсов, метро также не работает.

Власти объявили об отмене занятий в школах и лицеях. Многие жители Каракаса и других городов в пятницу, 8 марта не вышли на работу.

Венесуэльская газета El Nacional называет нынешний блэкаут самым массовым за всю историю страны: без света осталось практически 80% территории Венесуэлы.

Как сообщает колумбийское издание El Tiempo, из-за отключения электроэнергии за сутки в больницах Каракаса умерли как минимум двое детей. Всего же, по данным правозащитной группы "Врачи за здоровье" (Médicos por la Salud), за последние четыре месяца из-за проблем с электроэнергией в больницах Венесуэлы умерли 79 пациентов.

Главные операторы мобильной связи в стране - Movistar и Digitel - продолжают работу, однако пользователи жалуются на проблемы со связью и на сложности с доступом в интернет. Кроме того, многие венесуэльцы не могут зарядить свои мобильные телефоны.

Еще одна проблема - сохранность продуктов и медикаментов, которые должны храниться в охлажденном виде. Чтобы сберечь еду и лекарства при неработающих холодильниках, венесуэльцы, в частности, вынуждены искать сухой лед.

*Сотни людей застряли в аэропорту Каракаса из-за переноса и отмены рейсов

Также сообщается, что по вечерам люди боятся выходить из домов на темные улицы. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино объявил о том, что в целях безопасности улицы венесуэльских городов будут усиленно патрулироваться военными.

В некоторых городах страны в ночь на пятницу прошли акции протеста: активисты сжигали автомобильные покрышки и кучи мусора.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в массовом отключении электроэнергии власти США.

"Электронная война, объявленная и организованная американским империализмом против нашего народа, будет остановлена. Ничто и никто не сможет победить народ Боливара и Чавеса. Максимальная сплоченность патриотов!" - написал Мадуро в своем "Твиттере".

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 марта 2019 г.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес утверждает, что причиной масштабного блэкаута стала кибератака с территории США, направленная на автоматическую систему контроля ГЭС "Гури".

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что корень проблемы надо искать в неэффективных действиях Мадуро и его предшественника Уго Чавеса.

"В 2009 году они (власти) ввели аварийный режим в электроэнергетике. В 2013 году они милитаризировали услуги электроснабжения. Более 100 млрд долларов украдены из энергосистемы", - написал Гуайдо в "Твиттере".

С критикой в адрес Мадуро в связи с блэкаутом выступили и власти США. Американский сенатор-республиканец Марко Рубио в своем "Твиттере" написал, что отключение электроэнергии "нанесет катастрофический урон экономике в долгосрочной перспективе".

По словам госсекретаря США Майка Помпео, политика нынешних властей Венесуэлы "не приносит ничего кроме тьмы". "Нет еды, нет лекарств. Теперь нет и электричества. Затем не будет Мадуро", - написал он.