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  10 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У главы Минфина Узбекистана назначен заместитель по международным рейтингам

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 марта подписал очередной документ, направленный на улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах, передает gazeta.uz.

Указом главы государства образована Комиссия по координации работы с приоритетными международными рейтингами и индексами. Ее рабочим органом будет новое управление в структуре Министерства финансов — по работе с международными рейтингами и индексами.

В министерстве также вводится должность заместителя министра, ответственного за работу с международными рейтингами и индексами. По данным пресс-службы Минфина, постановлением президента на этот пост назначен Одилбек Исаков, с осени работавший советником министра и начальником Управления суверенных государственных, корпоративных (банковских) долговых обязательств и государственного долга.

Комиссия будет заседать не реже раза в месяц, определяя приоритетные направления для достижения целевых показателей ответственными министерствами и ведомствами и заслушивая их ежемесячные отчеты, после чего будет представлять президенту отчет о проведенной работе.

В конце февраля президент подписал постановление о мерах по повышению позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах. Документом одобрено создание Национальной системы мониторинга и оценки позиции Узбекистана в международных рейтингах. Отдельные рейтинги закреплены за разными исследовательскими институтами страны, которые займутся определением имеющихся проблем и выработкой национальных индексов.

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