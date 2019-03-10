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  10 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Счетчики газа в Туркменистан будет поставлять российское предприятие

CA-NEWS (TM) -  «Арзамасский приборостроительный завод» отгрузил первую партию промышленных газовых счетчиков в Туркменистан. Их установят на газораспределительных станциях государственной теплоснабжающей организации, сообщает сайт «Федерал Пресс».

Помимо промышленных измерительных приборов, предприятие также намеревается поставлять в Туркменистан бытовые газовые счетчики.

«C 1 января текущего года правительство Туркменистана приняло решение об обязательном оснащении жилого фонда приборами учета энергоресурсов <…> Поставка счетчиков газа СГ в таком объеме должна стать первым этапом долгосрочного сотрудничества», – сообщил руководитель отдела продаж завода Михаил Сурнин.

Напомним, что в 2017 году «Арзамасский приборостроительный завод» начал поставлять в Туркменистан счетчики воды.

В октябре 2018 года президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал установить счетчики и выдать населению расчетные книжки для оплаты коммунальных услуг, тарифы на которые были пересмотрены после решения Халк Маслахаты.

После этого началась авральная установка измерительных приборов. В декабре работники ЖКХ столкнулись с нехваткой газовых счетчиков.

С 1 января 2019 года бесплатные лимиты на пользование газом, электричеством и водой для жителей Туркменистана были отменены.

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