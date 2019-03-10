Студентка спрыгнула с крыши строящейся высотки в Петропавловске

CA-NEWS (KZ) - В центе города 18-летняя девушка сбросилась с верхнего этажа недостроенного жилого дома, сообщает Петропавловск.news.

Трагедия произошла в Международный женский день 8 марта.

- Факт падения со строящегося на пересечении улиц К.Сутюшева – Пушкина 13 этажного дома, студентки СКГУ им. М. Козыбаева, 2000 года рождения внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.105 УК РК "Доведение до самоубийства". Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводится расследование, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.