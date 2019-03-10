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  10 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В США спасли 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах

CA-NEWS (CA) -  Полиция американского Сиэтла освободила 26 женщин из сексуального рабства в массажных салонах, по делу задержаны шесть подозреваемых, сообщается в заявлении полиции, опубликованном на сайте правительства города.

Расследование, в котором принимали участие полиция Сиэтла, ФБР и министерство внутренней безопасности США, длилось три с половиной года. В результате были задержаны шесть подозреваемых в содействии проституции и отмывании денег, полиция также изъяла наличные деньги и оружие, передает РИА Новости.

Расследование началось после обращения в полицию людей, заявляющих о возможной торговле сексуальными услугами в нескольких массажных салонах города. В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили преступную организацию, эксплуатирующую женщин.

"Жертв обманным путем заманивали в Сиэтл из Китая, обещая, что они заработают большие деньги. Они становились мишенью рекламы того, что казалось законным трудоустройством... На самом деле управляющие этих массажных салонов получали большую выгоду от преступной организации", - сообщается в заявлении полиции.

Полиция сообщает, что спасенным женщинам от 20 до 60 лет, многим их них приходилось жить в суровых условиях и заниматься проституцией свыше 20 часов в сутки. Передвижения женщин либо ограничивались, либо контролировались.

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