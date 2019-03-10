В Газалкенте убита женщина, а ее 16-летний сын был тяжело ранен

CA-NEWS (UZ) - В Газалкенте произошло жестокое убийство, сообщает Podrobno.uz.

"В Газалкенте 28 февраля 2019 года около 22:40 в собственной квартире был обнаружен труп женщины 1980 года рождения с телесными повреждениями. Также здесь был обнаружен сын покойной 2003 года рождения с тяжелыми телесными повреждениями – колото-резаными ранами на теле. Он был отправлен в центральную районную многопрофильную поликлинику", – сообщили в Генпрокуратуре.

По данному факту областной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана.

В результате следственных действий, по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, которому предъявлено обвинение по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент прокуратурой Ташкентской области проводятся следственные действия по уголовному делу. За ходом следствия установлен контроль Генеральной прокуратуры.