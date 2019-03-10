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  10 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Эфиопии разбился Boeing 737, на борту было 157 человек

CA-NEWS (CA) -  В Эфиопии 10 марта разбился самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, передает РИА Новости.

На борту находилось 157 человек, есть жертвы, заявил премьер-министр страны Абий Ахмед Али.

"Офис премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии выражает глубочайшие соболезнования семьям, которые потеряли своих близких на Boeing 737 Ethiopian Airlines, выполнявшем регулярный рейс в Найроби, Кения, этим утром", — сообщил он в Twitter.

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О выживших в результате крушения в настоящее время не сообщается. Как уточняет авиакомпания, трагедия произошла недалеко от города Аддис-Абеба.

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