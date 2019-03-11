В Москве проверят полицейских, избивших двух мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Москве начали проверку в отношении полицейских отдела МВД России по району Северное Бутово, избивших на улице двух узбекских мигрантов при проверке документов.

По сообщениям российских СМИ, 9 марта 28-летний Авазбек Сулейманов и 23-летний Суннатбек Назиров были задержаны полицией без каких-либо оснований.

Полиция заявила, что их подозревают в «нарушении миграционного режима». Однако мигранты отказались предоставить документы полиции, утверждая, что этим должна заниматься миграционная служба, а не полиция.

После этого мигрантов задержали, доставили в полицейский участок и избили.

Только после того, как в это дело вмешались правозащитники, полиция была вынуждена отпустить мигрантов в 17:21 того же дня.