На фоне внутреннего дефицита Туркменистан экспортировал около 80 млн штук куриных яиц

CA-NEWS (TM) - На фоне дефицита продуктов питания, в том числе яиц в течение 2018 года, Туркменистан экспортировал около 80 миллионов штук куриных яиц.

От экспорта 79,4 миллиона куриных яиц Туркменистан выручил в общей сложности 3,8 миллионов долларов, сообщает агентство Trend со ссылкой на официальную прессу Туркменистана.

В течение всего прошлого года в стране наблюдался дефицит продовольствия, в том числе очереди и нормированная продажа яиц. В течение декабря яйца систематически исчезали с прилавков магазинов и рынков, а продажа товара осуществлялась с ограничениями и при наличии больших очередей, отмечает Радио Азатлык.

Продажу яиц курировала полиция.

На фоне дефицита, Министерство торговли Туркменистана отчиталось о запасах куриных яиц в стране, в количестве 2-х миллионов штук на конец декабря 2018 года.

Продовольственный кризис начался в Туркменистане в конце 2017. Тогда цена куриных яиц на рынках Ашхабада резко подскочила с 33 тенге до 60-65 тенге. Весной 2018 года, яйца начали продавать лимитировано, по 15 штук на человека. На Ашхабадских рынках появлялись просроченные яйца, в некоторых случаях в яйцах находились цыплята.

Вскоре после этого в начале февраля 2018 года правительство отчиталось о работах по созданию птицеводческого комплекса при Союзе предпринимателей и промышленников Туркменистана, продукция которого будет предназначена на экспорт. Также утверждалось, что созданные в Туркменистане птицеводческие комплексы обеспечивают страну яйцами и куриным мясом. на ряду этим была закрыта птицефабрика «Гуш топлумы».

В настоящее время в столице страны яйца имеются в продаже, но желающие купить яйца по установленной государством цене 0.33 мандат за штуку вынуждены приобретать в дополнение газировку, печенье, вафли или кукурузные хлопья.

Как сообщает агентство Trend, в прошлом году Туркменистан экспортировал также около 10 тысяч тонн овощей. На фоне роста цен на продовольствие и дефицита хлеба, хлопкового масла и других продуктов правительство Туркменистана заявляет об амбициозных планах по экспорту продуктов питания, в том числе хлебобулочных изделий.