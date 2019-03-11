Премьер-министр Узбекистана и хоким Ташкента облетели столицу на вертолете

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 10 марта, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев облетели столицу на вертолёте. Целью их облёта была аэрофотосъёмка местности, сообщили местные СМИ.



Вертолёт модели Airbus Helicopters H215, принадлежащий Минобороны и оснащённый специальным аэрофотоаппаратом, в течение 2-3 часов выполнял аэрофотосъёмку местности для создания генерального плана 3D города Ташкента. На основе фотосъёмок будет разработан генеральный план Ташкента в 3D-формате.

Аэрофотосъёмка будет завершена до конца апреля.

Над созданием генерального плана Ташкента в настоящее время работают компании из Китая, Турции и Великобритании.