Малазийский суд снял обвинения с одной из подозреваемых в убийстве брата Ким Чен Ына

CA-NEWS (CA) - Малайзийский суд в понедельник, 11 марта снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айсиа, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает The Guardian. Суд над другой подозреваемой Доан Ти Хуонг перенесли на три дня.

Ким Чон Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где дожидался вылета в Макао.

По сообщениям полиции, он жаловался на сильное головокружение, рассказав, что некто брызнул ему в лицо неизвестной жидкостью, после чего скрылся. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX, передает Би-би-си.

Видеозапись запечатлела момент убийства, на кадрах было видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

Почти сразу же после преступления помимо девушек был задержан гражданин КНДР, которого впоследствии отпустили в связи с отсутствием улик и сразу же депортировали. Малайзийская полиция считает, что еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и находятся в Пхеньяне, они были объявлены в международный розыск по линии Интерпола, передает ТАСС.

Сити Айсия ранее говорила, что думала, что участвует в розыгрыше. По ее словам, ей заплатили 400 малазийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом", брызнув ему на лицо "детское масло".

Нервно-паралитический токсин VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком химикатов.

По версии прокурора, они вступили в сговор с агентами Северной Кореи, чтобы убить опального бывшего министра КНДР, единокровного брата лидера страны Ким Чен Ына.

В случае признания вины Сити Айсия могла грозить смертная казнь.