Казахстан увеличил поставки газа за рубеж

CA-NEWS (KZ) - За 10 месяцев минувшего года на экспорт было отправлено свыше 22 млрд кубов газа. Этот объем на 14,5% превышает показатель прошлого года, сообщает "Хабар 24".

Рост экспорта произошел за счет увеличения поставок в Россию и Китай. Северный сосед закупил свыше 7,5 млрд кубометров газа, восточный – увеличил поставки в 7 раз. А по самым последним данным Министерства энергетики, в 2018 году в Китай было продано 5 млрд 800 млн кубометров газа.

На рост экспорта повлияло и расширение рынков сбыта. Поставки пока в небольших объемах налажены в Азербайджан и Кыргызстан. Уменьшились объемы экспорта в Швейцарию, Украину и Узбекистан.

В целом за текущий период Казахстан продал газа на 1 млрд 700 млн долларов США. Всего на начало года доступ к газу в Казахстане имеют 9 млн человек, то есть почти половина населения страны. Власти намерены эту цифру увеличивать.